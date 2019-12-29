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حوادث

اعترافات المتهم بقتل عامل في بدر: ربطناه بحبل وذبحناه

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:46 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
داليا عبد الباسط
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تستمع نيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم الأحد، لاعترافات المتهم بقتل عامل بسبب الثأر، بمساعدة 3 أشخاص آخرين، في مدينة بدر.

أكد المتهم، أن سبب ارتكاب الجريمة هي خصومة ثأرية، حيث أن والد القتيل قتل نجل شقيقه في أبريل الماضي، في سوهاج بسبب خلافات بينهما، ولكي يأخذ بثأره استعان بثلاثة أشخاص آخرين عقب علمه بمحل عمل المجني عليه، واستدرجوه إلى منطقة خارج النطاق السكني، وسددوا له 3 طعنات بالرقبة وطعنة بالبطن، قائلًا: "وثقناة بالحبال وذبحناه بسكين".

وأضاف المتهم في اعترافاته أمام النيابة، عقب تنفيذ الجريمة عقدنا النية على التخلص من جثة القتيل عن طريق نقلها داخل سيارة تمهيدًا لإلقائها في أحد الطرق بنطاق قسم شرطة بدر، إلا أن القدر لم يمنحهم الفرصة الكافية، حيث تمكن قول أمني من رصدهم، وعند محاولة ضبطهم لاذ باقي المتهمين بالفرار وتم ضبطه.

وكانت مناظرة النيابة لجثة القتيل، قد كشفت أن الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر، ومصابة بعدة طعنات منها 3 بالرقبة وطعنة بالبطن، وجرح بالكتف الأيسر.

وكلفت النيابة بتشريح الجثة وإرسال بيان مفصل بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت النيابة باستدعاء أسرة المجني عليه للاستماع إلى أقوالهم، وسرعة ضبط باقي المتهمين الهاربين، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بدر بطريق جنيفة بدائرة القسم، تلاحظ لهم أربعة أشخاص مستقلين سيارة ماركة نيسان صني فضي اللون، يلقون أحد الأشخاص بجانب الطريق، وفور مشاهدتهم للقوات قاموا بالعدو إلا أن تمكنوا من ضبط أحدهم ويدعى "منصور م" 47 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح أبيض "سكين عليه آثار دماء" وحبل أبيض اللون.

وتبين أن الجثة لشخص يدعى "عباس م" 20 سنة، عامل بالعاصمة الإدارية، وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بأنه قتل المجني عليه بالاشتراك مع المتهمين الهاربين باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وأضاف بأنه نظرًا لوجود خصومة ثأرية بينه والمجني عليه لسابقة قتل والد المجني عليه ويدعى "محمد ع م" صاحب سوبر ماركت، نجل شقيق المتهم ويدعى "أشرف ا ا" صاحب سوبر ماركت، بسبب خلافات فيما بينهما حول العمل، والمحرر بشأنها المحضر رقم 1632 لسنة 2019م إداري مركز المنشأة بسوهاج بتاريخ 2142019، وعقب علمه بمكان تواجد المجني عليه استعان بباقي المتهمين واستدرجوه من محل عمله ووثقوه باستخدام الحبل المضبوط وتعدوا عليه بالضرب بالسلاح الأبيض محدثين إصابته التي أودت بحياته وكانوا في سبيلهم للتخلص منه بمكان الضبط.

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