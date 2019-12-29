وزيرة التضامن: لا جديد فى حكم قضية العلاوات الخمس

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مجلس الدولة حسم أمر قضية العلاوات الخمسة لصالح الوزارة، ولم يطرأ عليها شيء جديد حتى الآن، موضحة أن عدد القضايا المرفوعة على الوزارة 12 ألف قضية، وجميعها تم الحكم فيها لصالح الوزارة.



وأضافت القباج في تصريحات اليوم، أن الوزارة ستطلق قريبا برنامج ''وعي'' والذي يتضمن 12 رسالة اجتماعية تعمل عليها الوزارة، وتأمل أن تمضي قدما في تحقيقها.



وأكدت أن برنامج وعي يستهدف حماية الأسرة كلها من الإدمان، ومواجهة الاتجار في البشر، ومواجهة الزواج المبكر، وتمكين المرأة وغيرها من الرسائل الأخرى التي تهم شريحة كبيرة من مستفيدي الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي.