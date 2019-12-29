«الصحة» تحدد الإجراءات الوقائية في صالونات التجميل

حددت وزارة الصحة والسكان، التعليمات الواجب توافرها بصالونات التجميل والنوادي الصحية، للحد من انتقال عدوى الفيروسات الكبدية.



وأوضحت أن التعليمات تضمنت استخدام الأدوات المستخدمة "شفرات - أدوات معدنية - فوط" ذات المرة الواحدة وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة ولأكثر من شخص بادعاء تطهيرها.



وشددت على ضرورة استخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادٍ صحي وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين.



وأشارت إلى أنه في حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة، لافتة إلى أنه تم حصر صالونات التجميل والنوادي الصحية وتوزيع بوسترات الحملة وتنظيم حملات توعية مكثفة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والأوقاف والكنيسة المصرية والجهات المشاركة في الحملة.