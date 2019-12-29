بعد غموض موقفها.. إيطاليا ترفض تدخل أردوغان في ليبيا

قالت شبكة سكاي نيوز في تقرير مشرته اليوم الأحد، أن إيطاليا تخلت عن غموضها في الملف الليبي، الذي تلعب فيه دورا حيويا، مؤكدة رفضها لمشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا.



وأضافت الشبكة، أن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي قد وجه تحذيرا شديدة اللهجة لأردوغان من مغبة التدخل العسكري التركي في ليبيا.



وقالت الشبكة، أن إيطاليا كانت حتى وقت قريب تتبع سياسة غامضة نوعا ما حيال الأزمة الليبية، مع قدر من الانحياز إلى جانب حكومة فايز السراج في طرابلس.



لكن تلويح أردوغان بالتدخل العسكري في ليبيا، بعد إبرامه اتفاقا مع السراج بهذا الخصوص، غيّر فيما يبدو موقف إيطاليا.



وقال كونتي في المؤتمر الصحفي الأخير له قبل نهاية العام الجاري، مساء السبت، إن أنقرة تسعى إلى حل عسكري لا سياسي في ليبيا.



وأشارت الشبكة إلى ان التدخل التركي في ليبيا قد ساهم في تقريب مواقف الدول الأوروبية، التي كانت على خلاف بشأن الملف، خاصة بين إيطاليا وفرنسا.