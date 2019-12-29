«الجوازات والهجرة» تواصل التسهيل على كبار السن وذوي الهمم

تواصل وزارة الداخلية تفعيل الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في استخراج المستندات الشرطية.



واتخذت الإدارة العامة لـ"تصاريح العمل، والجوازات والهجرة والجنسية" بعض الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على الأقسام التابعة للإدارتين بالمحافظات المختلفة، لتقديم التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.



واستقبلت أقسام الإدارة العامة لتصاريح العمل المختلفة عددًا من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، لتقديم التسهيلات اللازمة لهم في استخراج التصاريح الخاصة بهم.



وفى السياق نفسه، استقبلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عددًا من المواطنين بجميع فروعها الجغرافية، واتخذت الإجراءات اللازمة لتقديم خدمات استخراج جوازات السفر في سهولة ويسر خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



وشددت الوزارة على مواصلة اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.