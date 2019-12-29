محافظ دمياط تصل بورسعيد للاطمئنان على مصابي «أتوبيس الموت»

وصلت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، إلى محافظة بورسعيد، لتفقد المستشفيات التي نقل مصابي حادث "أتوبيس الموت" إليها.



ووقع حادث تصادم سيارة نقل بسيارة "ميني باص" يستقلها عمال بأحد مصانع الملابس الجاهزة في محافظة بورسعيد بالأمس على طريق "بورسعيد - دمياط".



واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتورة منال عوض فور وصولها للمحافظة، استعدادًا لمرافقتها في جولة على مستشفيات: السلام بورسعيد، الزهور، والتضامن، لتفقد الحالة الصحية للمصابين.



وأسفر الحادث عن مصرع 23 عاملًا وإصابة 7 آخرين من أبناء محافظتي بورسعيد ودمياط، وتم تسليم جثامين الضحايا من مشارح مستشفيات السلام بورسعيد، والزهور، والحميات، بينما المصابون فهم موجودون بمستشفيات: السلام بورسعيد، الزهور، والتضامن.