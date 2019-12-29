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محافظات

«يعملوها الصغار».. إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بسوهاج

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:40 م
إطلاق نار
إطلاق نار
محمود عبد العال
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شهدت دائرة مركز المنشاة بسوهاج، اليوم الأحد، مشاجرة بسبب لهو الأطفال أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بينهم 4 مصابين برش خرطوش، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وجرى السيطرة على الطرفين وجرى ضبط أحد الأشخاص وبحوزته بندقية خرطوش، وجرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج العام.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشأة بنشوب معركة بين عدد من الأشخاص بقرية كوم بدار، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص إصابة كل من "أحمد.ا" 20 عاما، مصابا برش خرطوش بالوجه، و"عبد الوهاب.ر" 24 عاما مصابا برش خرطوش بالرقبة والكتف والصدر، و"حازم.م" 18 عاما مصابا برش خرطوش بالصدر واليد اليمنى، و"محمد.ع" 30 عاما، مصابا برش خرطوش بمقدمة الرأس، و"طارق.ع" 18 عاما مصابا بجرح قطعي بالجانب الأيمن من الصدر، وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج العام للعلاج.

وتبين من الفحص أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وجرى ضبط شخص أطلق الخرطوش على المصابين وبحوزته السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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