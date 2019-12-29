سعيد عبد الغني سرور قائمًا بأعمال جامعة دمنهور

كلف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، الدكتور سعيد عبد الغني سرور نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتسيير أعمال الجامعة حتى نهاية العام الدراسي الجارى، أو لحين تعيين رئيس جديد للجامعة أيهما أقرب، وذلك نظرا لانتهاء المدة القانونية للدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة أمس السبت.



وتم تكليف الدكتور سعيد عبدالغني سرور نائب رئيس الجامعة الحالي بتسيير أعمال الجامعة باعتباره النائب الوحيد لرئيس الجامعة، كما تنص المادة (113) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على بقاء عضو هيئة التدريس الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة خلال العام الدراسي حتى نهايته مع احتفاظه خلال مدة الاستيفاء هذه بكافة مناصبه الإدارية.