أسماء وفيات ومصابى «أتوبيس الموت» ببورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن طريق بورسعيد دمياط الذي شهد حادث تصادم سيارة نقل بسيارة "ميني باص" يستقلها عمال بأحد مصانع الملابس الجاهزة في محافظة بورسعيد، في حالة ممتازة.



وأكد المحافظ، اليوم الأحد، على أن الطريق لا توجد به عيوب تتسبب في مثل تلك الحوادث، خاصة أن أعمال الصيانة فيه تتم بشكل دوري منتظم، لافتًا أن أتوبيس العمال كان يسير بسرعته الطبيعية.



وتبين أن العاملين الذى لقوا مصرعهم ينتمون إلى محافظات دمياط وكفر الشيخ وغرب بورسعيد، حيث انتهى العاملون من أداء عملهم بالمصنع، واستقلوا المينى باص المخصص لإعادتهم إلى محافظتهم، وخلال السير على طريق بورسعيد دمياط وقع الحادث، عقب قيام سيارة منطقة حرة بقطع الطريق أمام السيارة النقل القادمة من دمياط إلى بورسعيد لتقذف بها الى الطريق المقابل فتصطدم بمينى باص العاملين لينقلب في الحال، ويفقد سائق النقل التحكم في عجلة القيادة ليسحق المينى باص ويصطدم بسور قرية الفيروز، ليلقى خلالها 23 عاملا حتفهم، وهم: جيهان معاطى السادات، قرية المناصرة غرب بورسعيد، وفاطمة محمد أحمد داود مدينة شطا بدمياط، نسرين السيد العربى، مدينة شطا بدمياط، عفاف عادل بصل قرية الشهابية دمياط، وياسمين أحمد الكحكى مدينة شطا بدمياط، وعبير أحمد أبو دربالة الشهابية دمياط، وياسمين إسماعيل محمد المناصرة بورسعيد، صباح محمد يوسف الجرابعة بورسعيد، هادية أحمد العزبى شطا دمياط، وسماسم أمين عطية الجرابعة بورسعيد، وسمر أمين أبو عماشة الجرابعة بورسعيد، وصابرين أحمد رزق شطا دمياط، حمادة السعيد محمد أبو المعاطى سائق المينى باص دمياط، وعبير أحمد سلامة المناصرة بورسعيد، ورشا صابر عبدالهادى سليم الجرابعة بورسعيد، وهند على البشار دمياط.



فيما أصيب 7 آخرون وهم: نورا علي الفيومي (24 سنة) في مستشفى السلام، اشتباه ما بعد الارتجاج، وهادية أحمد العزبي (28 سنة) مستشفى السلام اشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد محمد محمود (30 سنة) مستشفى السلام كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، وندى محمد الإمام (20 سنة)، مستشفى السلام كدمات وجروح بالجسم، وأشرف حلمى غزولى (47 سنة)، مستشفى الزهور كسر بعظام الحوض.