-
الأحد 29 ديسمبر 2019 الموافق 03 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الأموال العامة» تتصدى لفساد موظفة فى المنيا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل _حسام محفوظ
طباعة
تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط موظفة بالمنيا، لاستغلالها وظيفتها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد محاضر مخالفات البناء، كما تم ضبط موظفين بإحدى الجهات الحكومية لاستيلائهما على مبالغ مالية من مواطنين مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات تعيينهما بإحدى الجهات الحكومية.

أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، استغلال موظفة بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمجلس مركز ومدينة المنيا طبيعة عملها بالوحدة المحلية واختلاس عدد من محاضر مخالفات المباني المحررة بمعرفة الوحدة جهة عملها ضد بعض المواطنين لارتكابهم مخالفات طبقًا لأحكام قانون البناء الموحد، وعدم إرسالها لمركز شرطة المنيا، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المحاضر.

وتبين أن الموظفة تثبت بيانات على خلاف الحقيقة في السجلات بجهة عملها، تفيد بأن محاضر مخالفات المباني تم تسليمها لمركز الشرطة، وتتلاعب عن طريق التزوير بالسجلات بإضافة أرقام تلك المحاضر بنهاية الصفحات وعدم إثبات أسماء المخالفين أو نوع المخالفات بها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تبلـغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عامل زراعي وشقيقه بتضررهما من موظفين بإحدى الجهات الحكومية، أحدهما بالمعاش لاستيلائهما على 60 ألف جنيه منهما مقابل تعيينهما في إحدى الجهات الحكومية، ولم يفيا بوعدهما ولم يردا المبلغ المستولى عليه.

أكدت التحريات صحة الواقعة وأن المشكو في حقهما يستغلان الوظيفة العامة وطلبهما وحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من الشاكيين مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات تعيينهما بإحدى الجهات الحكومية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدار 3 أيام

منذ حوالي 18 ساعة

ما لا يعرفه أحد عن «ثومة».. آخر العازفين فى فرقة أم كلثوم يكشف «أسرار الست»

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث طريق "بورسعيد - دمياط" إلى 22

منذ حوالي 17 ساعة

أسرار إطلاق الإخوان «الوثيقة المشبوهة» برعاية «المقاول الأجير»

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي على بلاتينوم بثنائية نظيفة

image description

مجلس مدينة سيوة يبدأ تمهيد الطرق الداخلية (صور)

image description

حياتك تهمنا.. "لا للانتحار" في ندوة تثقيفية بمسرح طنطا

image description

ضبط لودر ومعدات بناء وإشغالات طريق لـ4 مقاهٍ بمطروح

image description

حملات مكبرة لسحب مكبرات الصوت من الباعة الجائلين بالإسكندرية

الأكثر قراءة

فضيحة أردوغان فى ليبيا تتصدر تويتر

إغلاق طريق الواحات جزئيا لمدة 30 يومًا

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

إصابة الطفل بالحصبة تفقده مناعته ضد الأمراض الأخرى

مصل فيروس الورم الحليمي يمنع الإصابة بالعدوى

احذرى.. 5 أطعمة قد تتحول إلى سامة

4 أمراض أكثر انتشارًا فى العالم خلال 2019

الرئيس نيوز

خاص| المالية تصدر لائحة صندوق أرباب العهد.. والحد الأقصى 100 ألف جنيه

طلب إحاطة برلماني: الصابون السائل يسبب السرطان.. وربات البيوت في خطر

عبد العال فى برقية تهنئة للرئيس: نقدر جهودكم لبناء دولة مدنية حديثة

نائب برلماني يتقدم ببيان عاجل لوزيري الآثار والإسكان بسبب تماثيل الكرنك

منوعات

دراسة: شاشات الأنظمة الإلكترونية بالسيارات تشتت تركيز السائقين

1.2 تريليون دولار زيادة بثروات «أغنياء الأرض»

اكتشاف محاصيل عمرها 4 آلاف سنة

علماء: ملمس الكوب يؤثر على مذاق القهوة

كشكول

غداً.. 481 ألف طالب أزهري يخوضون امتحانات النقل (الإعدادي والثانوي)

نقيب مهندسي السويس: المدارس التكنولوجية تخلق جيلاً ذو مهارة عالية

برابط مباشر.. النماذج الاسترشادية للأول والثاني الثانوي

بالصور.."قبيصي" يتفقد الثانوية الفنية لتكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية

إسلام سياسي

"جرائم أردوغان في ليبيا" تتصدر "تويتر"

2000 دولار للمقاتل.. وصول 300 مسلح موالين لتركيا إلى ليبيا

17 قتيلا فى اشتباكات للجيش مع "طالبان" بأفغانستان

البرلمان الليبي يحذر تركيا من التدخل العسكري

مقالات الرأي
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
د.أحمد الخميسى
عام جديد مع الأمل
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
المزيد

الثقافة

منتدى بتانة يناقش «أيام مرسى».. الخميس

ننشر أسماء القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الآداب

مصطفى علي يبدأ "رحلتي مع الفن" بمحمود مختار.. الأربعاء

«وجوه وأماكن».. ورشة فن مصرية سعودية

صفحتنا ع الفيس بوك