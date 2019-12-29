«الأموال العامة» تتصدى لفساد موظفة فى المنيا

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط موظفة بالمنيا، لاستغلالها وظيفتها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد محاضر مخالفات البناء، كما تم ضبط موظفين بإحدى الجهات الحكومية لاستيلائهما على مبالغ مالية من مواطنين مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات تعيينهما بإحدى الجهات الحكومية.



أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، استغلال موظفة بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمجلس مركز ومدينة المنيا طبيعة عملها بالوحدة المحلية واختلاس عدد من محاضر مخالفات المباني المحررة بمعرفة الوحدة جهة عملها ضد بعض المواطنين لارتكابهم مخالفات طبقًا لأحكام قانون البناء الموحد، وعدم إرسالها لمركز شرطة المنيا، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المحاضر.



وتبين أن الموظفة تثبت بيانات على خلاف الحقيقة في السجلات بجهة عملها، تفيد بأن محاضر مخالفات المباني تم تسليمها لمركز الشرطة، وتتلاعب عن طريق التزوير بالسجلات بإضافة أرقام تلك المحاضر بنهاية الصفحات وعدم إثبات أسماء المخالفين أو نوع المخالفات بها.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.



كما تبلـغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عامل زراعي وشقيقه بتضررهما من موظفين بإحدى الجهات الحكومية، أحدهما بالمعاش لاستيلائهما على 60 ألف جنيه منهما مقابل تعيينهما في إحدى الجهات الحكومية، ولم يفيا بوعدهما ولم يردا المبلغ المستولى عليه.



أكدت التحريات صحة الواقعة وأن المشكو في حقهما يستغلان الوظيفة العامة وطلبهما وحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من الشاكيين مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات تعيينهما بإحدى الجهات الحكومية.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.