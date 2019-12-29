برلماني يطالب بتقييم المحافظين على ما حققوه في "حياة كريمة"

طالب النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في اتخاذ الخطوات العاجلة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات المستهدفة.



وقال حسين أبو جاد، في بيان له أصدره اليوم، الأحد، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في القرى الـ١٤٣ المستهدفة في المرحلة الأولى بمحافظات الجمهورية كانت واضحة، مطالبا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بوضع جدول زمني للمحافظين لتنفيذ هذه المبادرة مع تقييم أداء المحافظين على أساس ما يحققونه من نجاحات على أرض الواقع خلال تنفيذ هذه المبادرة.



تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تأتي استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكاتف الحكومة والمجتمع المدني لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا، وبما يساهم في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني هذه القرى، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة حوالي 4.2 مليار جنيه.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بقيام وزارة التنمية المحلية بالإشراف على المبادرة والتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية، وقامت الوزارة بالانتهاء من إنشاء وحدة مركزية خاصة بالمبادرة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، حيث تتولى تلك الوحدة الإشراف على تنفيذ المبادرة، والمتابعة الفنية وإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية حول سير العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة على المستوى المركزي وفي المحافظات.