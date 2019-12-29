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حوادث

ضبط تشكيل عصابي للاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:35 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل _حسام محفوظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لإجرائهما عمليات شراء باستخدام بيانات بطاقات دفع إلكتروني مستولى عليها بطرق احتيالية خاصة بعملاء البنوك.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي أحد البنوك، بشأن اكتشافهم اتمام بعض الأشخاص العديد من عمليات الشراء لأجهزة هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر لاب توب من خلال المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكتروني، باستخدام بيانات بطاقات دفع إلكتروني مستولى عليها بطرق احتيالية خاصة بالعديد من عملاء البنوك الأجنبية، بلغت قيمتها حوالي 995 ألف جنيه مصري.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، أكدت جهود إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة هو شخص ينتحل اسم غير محدد البيانات، ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وعقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور حال استلام بعض الأجهزة التي تم شرائها عبر "الإنترنت" بموجب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها، وهى عبارة عن هاتف محمول، وضبط بحوزته هاتف محمول.

وبمواجهته بما أكدته المعلومات والتحريات أقر بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع شخص آخر يحمل جنسية إحدى الدول العربية، والذى تربطه به علاقة صداقة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يقوم بالدخول على المواقع والبرامج الإلكترونية والإستيلاء على بيانات العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك الأجنبية وإستخدامها فى إجراء عمليات حجز الفنادق وتذاكر السفر له ولأشخاص آخرين، وكذلك إجراء عمليات شرائية بموجب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها على مواقع شركات التسوق الإلكترونى بإسم المتهم المذكور بياناته ويقوم بإستلام تلك البضاعة والأجهزة وبيعها وإقتسام المبالغ فيما بينهما.

وباستكمال التحريات من قبل إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، تم رصد أوامر شراء حديثة على موقع أحد شركات التسوق الالكترونى وأن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة، وأمكن ضبطه حال استلام بعض الأجهزة، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالاشتراك مع شقيقه، يعمل بإحدى الدول العربية، وشخص أخر يحمل جنسية إحدى الدول العربية "ذات الشخص شريك المتهم الأول".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

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