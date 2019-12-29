حبس 3 متهمين بسرقة 19 سيارة فارهة في 6 أكتوبر

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الأحد، بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة محتويات 19 سيارة بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.



اعترف المتهمون أنهم يستهدفون السيارات الفارهة لسرقة محتوياتها، من هواتف محمولة، ومبالغ مالية، وأجهزة لاب توب، أثناء ركنها بشوارع المدينة.



وأرشد المتهمون عن أحد عملائهم، حيث اعتادوا بيع المسروقات له، وأضافوا أنهم أنفقوا النقود المسروقة بعد تقسيمها بينهم، وذكروا أن علاقة صداقة تجمع بينهم، وأنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا، تخصص في سرقة محتويات السيارات، باستخدام أسلوب كسر الزجاج، بواسطة الة حادة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واستنادًا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث.



وتم ضبط المتهمين عقب تعدد البلاغات أمام ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، تفيد بتعرض عدد من السيارات لسرقة محتوياتها بأسلوب كسر الزجاج، بإجراء التحريات توصل الرائد إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، والنقيب محمود خميس على، إلى هوية المتهمين، حيث تبين أنهم 3 عاطلين.



بإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 19 سيارة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.