نقابة المحامين تعلن تقديم المساعدة لضحايا حادث بورسعيد

نعى ياسر أبو هندية نقيب المحامين بمحافظة دمياط، ضحايا حادث بورسعيد، مؤكدًا أن النقابة على أتم الاستعداد لتقديم أي مساعدة لأسر الضحايا تطوعًا، وعلى من يرغب في التواصل فليحضر لمقر النقابة بمبنى محكمة دمياط القديم.



وأكد "أبو هندية"، في بيان له، أن تشكيل لجنة قانونية جاهزة لتقديم أي إجراء قانوني لمساعدة أسر الضحايا، في إطار القانون، مع التأكيد على دراسة اتخاذ إجراءات قانونية حيال ما وصفه بـ "التقاعس عن إيجاد حلول لطريق الموت دمياط – بورسعيد".



وأعلن أيمن جابر، مسئول الطوارئ والمتحدث الرسمي للصحة بمحافظة بورسعيد، في وقت سابق، التعرف على 18 حالة وفاة، بعد حضور أهالي المتوفين من محافظة دمياط.



ووقع حادث التصادم بين سيارتي نقل مقطورة وأتوبيس بطريق "بورسعيد - دمياط"، ما أسفر عن مصرع 22 شخصًا وإصابة 7 آخرين.



وانتقل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان إلى موقع الحادث، وكلف بسرعة نقل المصابين والجثث إلى مستشفيات السلام والتضامن، موجهًا بسرعة توفير الخدمات الطبية للمصابين، واستخراج تصاريح الدفن للمتوفيين.