22 فبراير.. الحكم فى وقف قرار تحديد المناطق المجاورة للحدود

قررت محكمة القضاء الإداري حجز دعوى وقف تنفيذ قرار تحديد المناطق المجاورة لحدود الجمهورية والقواعد المنظمة له للحكم بجلسة 22 فبراير المقبل.



وطالبت الدعوى بإلغاء القرار رقم 444 لسنة 2014 لوقف تنفيذ قرار تحديد المناطق المجاورة لحدود الجمهورية والقواعد المنظمة له.



ونصت المادة الأولى من القرار على ضرورة العمل بالقواعد المرفقة بالقرار لتأمين المناطق المتاخمة للحدود الغربية والجنوبية والشرقية لجمهورية مصر العربية والمحددة على خريطة المقياس.



كما نصت المادة الثانية على استثناءات القواعد المرفقة بالقرار، وهى المناطق الحدودية على كل الاتجاهات الاستراتيجية، وبعض المدن مثل السلوم وسيدى برانى وسيوة وحلايب ورفح عدا 5 كيلومترات غرب خط الحدود الدولية.