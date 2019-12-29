في أسيوط.. زوجة الأب تقتل طفلته بطريقة بشعة بسبب 800 جنيه

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من كشف غموض ادعاء سقوط طفلة من خزان صرف صحي، حيث تبين أن زوجة والدها وراء ارتكاب الواقعة؛ لعلمها بدفعه 800 جنيه شهريًا لطليقته مقابل حضانتها، في أسيوط.



وكان مركز صدفا تلقى بلاغًا من عامل 31 سنة، مقيم بقرية البارود شرق بدائرة المركز، يفيد بعثوره على جثة ابنته، سنتين، في خزان صرف صحي بحوش الماشية داخل مسكنه، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وبسؤاله قرر أنه أثناء توقف ابنته أعلى خزان الصرف الصحي سقطت بداخله مما أدى إلى وفاتها.



وتوصلت تحريات مفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة والد الطفلة، ربة منزل، 20 سنة، بسبب دفع والد الطفلة 800 جنيه شهريًا لطليقته "والدة الطفلة" ربة منزل، 20 سنة، نظير حضانتها للطفلة، فعقدت المتهمة العزم على التخلص من الطفلة عن طريق وضعها داخل خزان الصرف الصحي بحوش الماشية داخل المنزل.



وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.