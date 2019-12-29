فيديو متداول لـ«إرهابيين سوريين» نقلتهم تركيا إلى ليبيا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تواجد إرهابيين سوريين في ليبيا، تم نقلهم بواسطة تركيا.



وعلق الإرهابيون، خلال مقطع فيديو: "الله أكبر، حررنا المعسكر بالكامل".



وكشف اللواء خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خلال تصريحات صحفية، عن حجم المساعدات التركية القطرية للميليشيات المسلحة، مؤكدا أن أمن ليبيا من أمن مصر.



وأوضح أن الميليشيات في ليبيا رفضت كل خيارات السلم، ومن ثم كان الحل العسكري هو الأخير مع تلك الميليشيات التي زرعها الإخوان.

