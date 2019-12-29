تجديد حبس متهمين بالاتجار فى الهيروين بالشروق

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الشروق وبدر، اليوم الأحد، بتجديد حبس شخصين عثر بحوزتهما على 30 جرام هيروين، بمدينة الشروق، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات عن أن بداية الواقعة كانت أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الشروق، فنجحت في ضبط كل من «عامر»، 39 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، و«نجيب»، 33 سنة، سائق، حال استقلالهما السيارة ملك وقيادة المتهم الثانى رقم "ل و3384" سوداء اللون، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 30 جرامًا، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي 4500 جنيه.



وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن الهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسهما.