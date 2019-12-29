ولي أمر تستغيث بـ "التعليم" بسبب درس "المنصور والطيور"

استغاثت شيرين فتحى ولية أمر طالب بالصف السادس الإبتدائي بوزير التربية والتعليم، للعمل على تغيير المناهج بما يتوافق مع عصر السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعى.



وقالت شيرين إنها كانت تذاكر مع إبنها "عمر" ووجدت درسا فى اللغة العربية تحت عنوان "المنصور والطيور"، يتحدث عن صرة من الدنانير، قائلة:"احنا مينفعش مثلا ناخد مواضيع قراءة تتماشى بعد اذنكم مع العصر، صرة ايه بس اللي الواد لا شافها ولا امه شافتها ولا جده ولا جد جده".



وأضافت أنه لابد من إحترام عقول الطلاب، فهم الآن يفهمون كل شيء فى التكنولوجيا ويتعلمون لغات مختلفة، مطالبة مركز تطوير المناهج بوضع موضوعات تتماشي مع العصر، وتساعد الطلاب على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.



واختتمت رسالتها لوزارة التربية والتعليم عبر قائلة:" ابوس ايديكم احنا كلنا بنجتهد علشان اولادنا يبقوا افضل مننا.. ارجوكم ساعدونا".



