«وجوه وأماكن».. ورشة فن مصرية سعودية

توافد عدد من الفنانين وعشاق الفن التشكيلي، على معرض "وجوه وأماكن" والذي افتتح اليوم، بحضور السيدة نادية الزهير، وزوجها الشيخ طلال زاهد.



وكان من أبرز الحضور الكاتب الصحفي شريف قنديل، والفنان التشكيلي محمد عبلة، واللواء قنديل محمد قنديل، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.



جاء معرض "وجوه وأماكن" في إطار الاحتفال بالفنانين التشكيليين السعوديين والمصريين، بعد عمل جماعي نتاج ورشة مشتركة، مع معرض للفنان عصمت داوستاشي، الذي شارك جموع المشاركين بمعرض لعدد من أبرز لوحاته.