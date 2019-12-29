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حوادث

ضبط عاطل أثناء تخلصه من «قتيل» في مدينة بدر

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:24 ص
جريدة الدستور
هدير مصطفي -داليا عبد الباسط
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ألقى ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على عاطل أثناء إلقائه جثة عامل قتله بمساعدة 3 آخرين، في مدينة بدر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بدر بطريق جنيفة بدائرة القسم، تلاحظ لهم أربعة أشخاص مستقلين سيارة ماركة نيسان صني فضي اللون، يلقون أحد الأشخاص بجانب الطريق، وفور مشاهدتهم للقوات قاموا بالعدو إلا أن تمكنوا من ضبط أحدهم ويدعى "منصور م" 47 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح أبيض "سكين عليه آثار دماء" وحبل أبيض اللون.

بمناظرة الجثة تبين أنها لذكر وبها إصابات عبارة عن 3 طعنات بالرقبة وطعنة بالبطن، وجرح بالكتف الأيسر، وتبين أنه يدعى "عباس م" 20 سنة، عامل بالعاصمة الإدارية، وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بأنه قتل المجني عليه بالاشتراك مع المتهمين الهاربين باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وأضاف بأنه نظرًا لوجود خصومة ثأرية بينه والمجني عليه لسابقة قتل والد المجني عليه ويدعى "محمد ع م" صاحب سوبر ماركت، نجل شقيق المتهم ويدعى "أشرف ا ا" صاحب سوبر ماركت، بسبب خلافات فيما بينهما حول العمل، والمحرر بشأنها المحضر رقم 1632 لسنة 2019م إداري مركز المنشأة بسوهاج بتاريخ 2142019، وعقب علمه بمكان تواجد المجني عليه استعان بباقي المتهمين واستدرجوه من محل عمله ووثقوه باستخدام الحبل المضبوط وتعدوا عليه بالضرب بالسلاح الأبيض محدثين إصابته التي أودت بحياته وكانوا في سبيلهم للتخلص منه بمكان الضبط.

جار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق، والعمل على ضبط المتهمين الهاربين.

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