17 قتيلا فى اشتباكات بأفغانستان

لقي 17 من جماعة محلية موالية للحكومة حتفهم، وأصيب 4 آخرون خلال اشتباكات مع حركة "طالبان" في إقليم تخار بشمال أفغانستان.



ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية، عن المتحدث الحكومى بالإقليم محمد جواد هجري: "لقد اقتحم مسلحو طالبان معسكرًا لمقاتلي الانتفاضة المحلية في منطقة خواجا باهاودن الليلة الماضية، وتبادل الجانبان النيران ما أسفر أيضا عن مقتل 10 من مسلحي طالبان".



من جانبه، أعلن المتحدث باسم طالبان، مسئولية الحركة عن الهجوم.

