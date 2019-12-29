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الثقافة

غدًا.. الإعلان عن بوستر معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ51

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:22 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور
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تعلن الهيئة العامة للكتاب برئاسة هيثم الحاج علي، في السادسة مساء غدًا الإثنين، عن بوستر معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51، المقرر انعقاده خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير 2020 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، تحت شعار "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع" وتحل فيه السنغال ضيف شرف، وجمال حمدان شخصية المعرض.

يذكر أن الهيئة المصرية العامة للكتاب كانت قد نظمت مسابقة لتصميم البوستر، وسيحصل الفائز على جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مصري.

وكانت هيئة الكتاب وضعت شروطا يجب توافرها بالبوستر وتتمثل فيما يلي:
وزارة الثقافة المصرية+ لوجو الوزارة.
الهيئة المصرية العامة للكتاب+ لوجو الهيئة.
معرض القاهرة الدولى للكتاب الدورة 51 "cairo international Book fair 41: 22يناير إلى 4 فبراير.
شعار الدورة مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع.
ضيف الشرف: السنغال + علم الدولة.
شخصية المعرض جمال حمدان.
مركز مصر للمعارض الدولية.
يراعى فى التصميم التجديد والأصالة وحضور الروح المصرية التى تحتضن هذا الحدث السنوى المهم.
وكذلك المرونة بحيث يسنح بالتطبيق على مقاسات مختلفة أو بزيادة بعض التفاصيل وألوان وبيئات مختلفة لتكوين حالة بصرية خاصة منه للمعرض.

يكون التصميم رأسى بمقاس 56سم ارتفاع 48 سم عرض أو مضاعفاته على أن تكون دفته لا تقل عن dbi300 فى البوصة.
وتقام الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير في مركز «مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية» بالقاهرة الجديدة.

واستقرت الهيئة العامة للكتاب على اختيار المفكر الدكتور جمال حمدان (1928 - 1993) ليكون شخصية الدورة المقبلة، وجمهورية السنغال ضيف الشرف.

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