مفردات الحارة المصرية «كله فى الكلتش»

" كله فى الكلتش " عبارة مستحدثه داخل الحارة المصرية معناها "هذا الكلام فارغ " وهى تعادل عبارة " كله فى الأونطه " التى تحمل نفس الدلالة، ولكن ما معنى الكلتش؟، الكلتش كلمة انجليزية معناها الدبرياج أو القابض الذى يوقف السيارة، وهذا يعنى أن هذه العبارة خرجت من طائفة السائقين مثل الكثير من عبارات الحارة المصرية، ولكن إذا فسرنا العبارة طبقا للترجمة سنجد أنها تحمل عكس المعنى لتكون عبارة "كلة فى الكلتش" أى كله تحت السيطرة، فلماذا جاءت بمعنى معاكس ؟.



توجهت بهذا السؤال إلى أحد السائقين فقال: كنا نقول "كله فى الكلتش" للشخص الكاذب من قبيل التحذير لنوضح له أن ما يقوله ليس صدقا ولن يخيفنا فالأمور تحت السيطرة، لكن العبارة استقرت على النصف الأول فقط بمعنى كلامك أونطه أو تهويش ولا قيمة له.