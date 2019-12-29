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محافظات

تدشين خدمة ترجمة الوثائق الحكومية بـ «ألسن سوهاج»

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:15 ص
جريدة الدستور
محمود عبد العال
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ترأس الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مجلس إدارة مركز الخدمة العامة للتدريب والاختبارات بكلية الألسن، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالحرم الجديد، وبحضور الدكتور ناصر حجي عميد الكلية، الدكتور حمادي عبدالحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور صبري توفيق وكيل الكلية لخدمة المجتمع والبيئة، والدكتور بهاء مزبد رئيس قسم اللغة الانجليزية.

وقال حجي إنه تم مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم الطلاب والعاملين والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الاجتماع أسفر عن عدة قرارات منها، البدء في الإعلان عن تنظيم عدد من الدورات في اللغات المختلفة، الصوتيات، قواعد اللغة، المحادثات، إلى جانب تقديم خدمة الترجمة للشهادات والمستندات والوثائق الحكومية وكل ما يخص المجتمع المدني، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل في استخدام الحاسب الآلي والتكنولوجيا الحديثة في الترجمة والتدريب.

يذكر أن قيمة الدورة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة تبلغ 350 جنيه، ولغير منتسبي الجامعة 550 جنيه، مع منح شهادة معتمدة وقابلة للتوثيق تؤهل حاملها لسوق العمل.

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