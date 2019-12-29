رغم الحرائق.. ألعاب سيدني النارية تنطلق في رأس السنة

قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الأحد، إن الألعاب النارية الشهيرة التي تقام في رأس السنة الميلادية في مدينة "سيدني" ستستمر على الرغم من أزمة الحرائق الحالية، لإظهار مرونة بلاده وتفاؤلها وإيجابيتها أمام العالم.



كما أعلن موريسون، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، عن تقديم دعم مالي لعدد من رجال الإطفاء المتطوعين في ولاية "نيو ساوث ويلز" الأكثر تضررا من حرائق الغابات التي تجتاح البلاد.



وأضاف أن رجال الإطفاء المتطوعين سيحصلون على 300 دولار أسترالي يوميا وإجمالي 6000 دولار أسترالي، إذا تم استدعاؤهم للمشاركة في أعمال إطفاء الحرائق لأكثر من 10 أيام.



وكانت سلطات الطقس في أستراليا قد حذرت مؤخرا من نشوب المزيد من حرائق الغابات المشتعلة بالفعل في البلاد، نظرا لتشكل موجة حارة شديدة من المتوقع أن تضرب البلاد قريبا.



يشار إلى أن حرائق الغابات أسفرت حتى الآن عن مصرع 9 أشخاص وتدمير 5 ملايين هكتار من الأراضي إلى جانب 950 منزلا.