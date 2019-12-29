«وإسلاماه» أزمة لطلاب «تانية ثانوي».. و«التعليم» ترد

وقال أحمد بهى الدين طالب بالصف الثاني الثانوي إن القصة لم تطبع من الأساس وليس لها كتاب، مشيراً إلى المدرسين انحصر دورهم فى سردها كـ"حدوتة" داخل الفصل.





وأضاف لـ"الدستور" أنهم يريدون توضيح من الوزارة حول هذا الأمر قائًلا:" إزاى القصة مالهاش كتاب وبقالها سنين للاطلاع فقط نلاقيها فى النماذج الاسترشادية ومن الممكن إننا نلاقيها فى الامتحانات المقرر عقدها فى يناير المقبل".

فوجئ طلاب الصف الثاني الثانوي فى النماذج الاسترشادية لوزارة التربية والتعليم بسؤال عن قصة "وإسلاماه" فى الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة أن القصة للاطلاع فقط.وردت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم بأن قصة "وإسلاماه" لم يتم طبعها لمدة 6 سنوات ماضية لكنها موجودة فى المكتبات داخل المدارس ويمكن للطالب أن يطلع عليها ويقرأها ويفهمها.وأشارت المصادر إلى أن اسئلة القصة فى النماذج الاسترشادية بعيدة كل البعد عن الحفظ وأغلبها يعتمد على الشرح الذي يفهمه الطالب من المعلم، مؤكدًة أنه تم وضع أسئلة القصة فى النماذج الاسترشادية بما يتوافق مع نظام التعليم الجديد والفكر ليس الحفظ.