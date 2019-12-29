-
الأحد 29 ديسمبر 2019 الموافق 03 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

6 مصابين في حادث تصادم بسوهاج

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:13 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود عبد العال
طباعة
شهد الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب سوهاج، حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، نتج عنه إصابة 6 أشخاص من مستقلي السيارتين، وتم تحويلهم إلى مستشفى جرجا العام وسوهاج العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغًا من اللواء جمال إبراهيم نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بحدوث تصادم على الطريق الزراعي الغربي، وتم إخطار إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق لمكان الحادث، ورفع آثاره وإعادة حركة السير على الطريق أمام المارة.

بالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم محمد سليمان العمدة مفتش مباحث المركز والرائد عزت سليمان رئيس مباحث مركز شرطة جرجا، أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة "أحمد م ع ع" 23 سنة، سائق، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة دوارن سيارة "نقل" أمامه قيادة "حسن م ي ع" 38 سنة، سائق، مما أدى إلى اصطدامه بها.

نتج عن ذلك إصابة سائق السيارة الأولى و"مي م ي" 19 سنة، طالبة، و"منار م ع" 19 سنة، طالبة، وشقيقها "إسلام" 20 سنة، طالب، و"أسماء أ ا" 19 سنة، طالبة، و"محمد أ م ع" 19 سنة، طالب، من مستقلى السيارة الأولى، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى جرجا العام ومستشفى سوهاج الجامعي والعام، وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

ما لا يعرفه أحد عن «ثومة».. آخر العازفين فى فرقة أم كلثوم يكشف «أسرار الست»

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يغيب عن مباراة بلاتينيوم بسبب الإصابة

منذ حوالي 10 ساعات

صحفية شهيرة ضمن قتلى تحطم طائرة لويزيانا الأمريكية

منذ حوالي 13 ساعة

بعد حكم حبسها.. مسؤولو فنادق يتبرأون من حفلات جوهرة في رأس السنة

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي على بلاتينوم بثنائية نظيفة

image description

مجلس مدينة سيوة يبدأ تمهيد الطرق الداخلية (صور)

image description

حياتك تهمنا.. "لا للانتحار" في ندوة تثقيفية بمسرح طنطا

image description

ضبط لودر ومعدات بناء وإشغالات طريق لـ4 مقاهٍ بمطروح

image description

حملات مكبرة لسحب مكبرات الصوت من الباعة الجائلين بالإسكندرية

الأكثر قراءة

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

مدحت العدل: النبي أعظم متمرد في التاريخ

ما لا يعرفه أحد عن «ثومة».. آخر العازفين فى فرقة أم كلثوم يكشف «أسرار الست»

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

إصابة الطفل بالحصبة تفقده مناعته ضد الأمراض الأخرى

مصل فيروس الورم الحليمي يمنع الإصابة بالعدوى

احذرى.. 5 أطعمة قد تتحول إلى سامة

4 أمراض أكثر انتشارًا فى العالم خلال 2019

الرئيس نيوز

قطع فى "وتر أكيليس"يغيب سعد سمير عن الأهلى 8 أشهر

أمريكا تبحث تطبيق تقنية جديدة للتعرف عن بعد على هوية الطائرات المسيرة

خاص : غرامات جديدة على المتعاملين مع المنافذ الجمركية تعرف عليها

وزير البترول يعلن نتيجة أول مزايدة عالمية للبحث عن الغاز فى البحر الأحمر

منوعات

1.2 تريليون دولار زيادة بثروات «أغنياء الأرض»

اكتشاف محاصيل عمرها 4 آلاف سنة

علماء: ملمس الكوب يؤثر على مذاق القهوة

دراسة تكشف السبب الأول الذى يدفع السعوديين إلى الادخار

كشكول

بالصور.. "أبو نبوت" يتفقد تخلفات كلية البنات الإسلامية بأسيوط

رئيس جامعة الأزهر يلقي محاضرة عن "الطب والأخوة الإنسانية"

الخشت: تطوير شامل لمركز خدمة المجتمع بجامعة القاهرة

تسمم طالبة بعد تناولها مبيد حشري ببني سويف

إسلام سياسي

البرلمان الليبي يحذر تركيا من التدخل العسكري

الجيش الليبي: اتفاقية أردوغان وحكومة الوفاق إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق

"صوفية ليبيا" تعلن دعمها ومساندتها للجيش ضد الجماعات الإرهابية

5 شروط إخوانية للقبول بوثيقة المقاول الأجير المحرضة ضد مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
د.أحمد الخميسى
عام جديد مع الأمل
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
المزيد

الثقافة

«وجوه وأماكن».. ورشة فن مصرية سعودية

غدًا.. الإعلان عن بوستر معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ51

مفردات الحارة المصرية «كله فى الكلتش»

«العربية والحاسوب» بمعهد المخطوطات اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك