6 مصابين في حادث تصادم بسوهاج

شهد الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب سوهاج، حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، نتج عنه إصابة 6 أشخاص من مستقلي السيارتين، وتم تحويلهم إلى مستشفى جرجا العام وسوهاج العام لتلقي العلاج.



تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغًا من اللواء جمال إبراهيم نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بحدوث تصادم على الطريق الزراعي الغربي، وتم إخطار إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق لمكان الحادث، ورفع آثاره وإعادة حركة السير على الطريق أمام المارة.



بالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم محمد سليمان العمدة مفتش مباحث المركز والرائد عزت سليمان رئيس مباحث مركز شرطة جرجا، أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة "أحمد م ع ع" 23 سنة، سائق، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة دوارن سيارة "نقل" أمامه قيادة "حسن م ي ع" 38 سنة، سائق، مما أدى إلى اصطدامه بها.



نتج عن ذلك إصابة سائق السيارة الأولى و"مي م ي" 19 سنة، طالبة، و"منار م ع" 19 سنة، طالبة، وشقيقها "إسلام" 20 سنة، طالب، و"أسماء أ ا" 19 سنة، طالبة، و"محمد أ م ع" 19 سنة، طالب، من مستقلى السيارة الأولى، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



تم نقل المصابين لمستشفى جرجا العام ومستشفى سوهاج الجامعي والعام، وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.