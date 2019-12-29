85% نسبة الإشغال السياحي بالإسكندرية

قال علي المانستيرلي، رئيس غرفة السياحة بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الإشغال السياحى والحجوزات في الإسكندرية تتعدى الـ 85 % أثناء فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد.



وتشهد فنادق الإسكندرية خلال رأس السنة احتفالات عديدة بأشكال مختلفة، ومع بداية العام الجديد خلال اليوم الأول تستقبل الإسكندرية سفينة سياحية أوروبية تحمل على متنها أكثر من 1000 سائح.



يذكر أن الإسكندرية تشهد تشديدات أمنية مكثفة خلال تلك الفترة لاقتراح أعياد الميلاد المجيد.



ويترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الثلاثاء صلاة قداس ليلة رأس السنة بمقر الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.



ويشارك في صلاة عشية رأس السنة الميلادية عدد من الآباء الأساقفة والآباء والكهنة والقمص ابرام اميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، في حضور المئات من أبناء الكنيسة.