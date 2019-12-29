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محافظات

المئات فى ضيافة ملتقى الثقافات والأديان بأسيوط

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:03 ص
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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قدم فرع ثقافة أسيوط ملتقى ثقافيا فنيا تحت عنوان " ملتقى الأديان والثقافات" والذي أقيم بمركز شباب رزقة الدير المحرق بالقوصية، في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على محاربة الإرهاب والتطرف والتصدي لهما ودور الثقافة في مُكافحة الإرهاب في صعيد مصر ودعم الشباب.
المئات فى ضيافة ملتقى
جاء ذلك بحضور ضياء مكاوي، مدير عام الثقافة بأسيوط وراشد أبو العيون، عضو مجلس النواب والأنبا صموئيل وكيل مطرانية القوصية والدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط وكوكبة من الشيوخ والرهبان بالقوصية ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية والأمنية والعسكرية بمحافظة أسيوط.
المئات فى ضيافة ملتقى
وبدأت فعاليات الملتقى بالسلام الوطني أعقبها كلمة ترحيبية للشاعر مدثر الخياط، رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط ونادي الأدب بالقوصية، والذي رحب بالحضور في مقتطفات شعرية أعقبها
المئات فى ضيافة ملتقى
أعقبها كلمة القمص صموئيل وكيل مطرانية القوصية الذي أكد أن النسيج المصري واحد لا يتجزأ وأنه لا بد من تكاتف قوى الشعب المصري ووقوفه بجانب الدولة ودعمها بإتقان ضد مخاطر الفكر المتطرف.
المئات فى ضيافة ملتقى
وأضاف الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، خلال كلمته، أن الدولة تسعى جاهدة لدعم صعيد مصر بكل الطرق ودفع عجلة التنمية والنهوض بها وأن محاربة الإرهاب والتطرف والتصدي لهما هو من أسس قوام الدولة السليمة.
كما تخلل الملتقى مقتطفات أدبية قدمها الشاعر مدثر الخياط، كما قدم الموهبة الطفل الشاعر رائي عاطف قصيدة بعنوان مصر بهية.
المئات فى ضيافة ملتقى
ثم أقيم العرض المسرحي "ولاد البلد" لفرقة البيت الفني للمسرح، والذي يتضمن 5 لوحات فنية تتصدى لـ 5 مشكلات مجتمعية فى ثوب درامى بدأ بجشع التجار وغلاء الأسعار والفساد الإدارى والفتنة الطائفية والهجرة غير الشرعية وتصدى الجيش المصرى للإرهاب في قالب مسرحي متضمنا صورا ساخرة وكوميديا مؤثرة.
المئات فى ضيافة ملتقى
العرض من تأليف مصطفى سليم ومن إخراج محمد الشرقاوي وتصميم إضاءة أبو بكر الشريف واستعراضات فاروق جعفري وبطولة محمد زيدان، محمد أباصيري ووائل مصطفى وعادل يوسف ومحمد صالح ووفاء شوقي وإسراء حامد وأميرة عبدالرحمن وأبانوب شوقي وإسلام حسن ونورهان سالم وإسراء أحمد وياسر الرفاعي وإسلام الهوارى وأمير عبدالحميد ومحمود فتحي وأحمد مصطفى ومحمد حسن.

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