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اقتصاد

صعود طفيف لمؤشرات البورصة فى مستهل التعاملات

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:03 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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صعدت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو طفيف لدى مستهل تعاملات اليوم الأحد- أول تعاملات الأسبوع.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13888 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1961 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 16234 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 5158 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل مستوى 529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1392 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة، بنحو 1.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، ليغلق عند مستوى 700.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2% عن الأسبوع الماضى، وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 398.8 مليار جنيه إلى 398.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 0.01%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200.8 مليار جنيه إلى 199.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 599.6 مليار جنيه إلى 598.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.

فيما ارتفع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 6 مليارات جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 948 مليون ورقة منفذة على 66 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 7.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 552 مليون ورقة منفذة على 87 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 4.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 7.4 مليون ورقة منفذة على 856 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 46.45% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 53.55%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 1.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 185.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 33.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 408.9 مليون جنيه، بحجم تداول 145.9 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 23.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 1.8 مليار جنيه بحجم تداول 331.8 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 56.7 ألف عملية.

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