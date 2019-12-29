سيارة مسرعة تدهس مدرسين في ملوي

لقي مدرس مصرعه، بينما أصيب آخر، بعد أن صدمتهما سيارة بأحد الشوارع الرئيسية بمدينة ملوي جنوب المنيا، وتم نقل جثة المدرس المتوفي وزميله المصاب إلى مستشفى ملوي العام.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه إخطار من العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي، بورود بلاغ من الدكتور اسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول كلا من "كسبان توفيق هريدي" 55 سنة، مدرس ومقيم بشارع 28 ببندر ملوي، مصاب بكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، و"عصام الدين محمد أنور" 57 سنة، مدرس، ومقيم ببندر ملوي، مصاب بارتجاج بالمخ وجرح غائر بفروه الرأس بطول 10 سم وكسر بعظام الأنف وحالته مستقرة.



كشفت تحريات مباحث قسم شرطة ملوي والتي أشرف عليها العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، أن المدرسين يعملان بإحدى المدارس التابعة لإدارة ملوي التعليمية وكانا في طريقهما إلى مقر عملهما بالمدرسة في الوقت الذي كانت قادمة فيه سيارة مسرعة بشارع 26 يوليو داخل المدينة فصدمتهما سيارة ميكروباص ولاذت بالفرار.



وتبذل أجهزة الأمن جهودها لضبط السيارة مرتكبة الحادث وسائقها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.