«سم فئران».. إصابة طالبة بتسمم في بني سويف

أصيبت طالبة بالتسمم، في قرية ببا جنوب بني سويف اليوم الأحد، بعد تناولها مبيدًا حشري زراعي "توكسافين"، ويستخدم كسم للفئران.



وتلقى العميد أسامة يونس، مأمور مركز شرطة ببا، إشارة من مستشفى ببا المركزي، بوصول " م. ت. ع " 16 عاما، طالبة، مقيمة فابريقة ببا، مصابة إدعاء تناول مادة سامة " توكسافين - سم فئران " ولا يمكن استجوابها وحالتها العامة متوسطة، وتم تحويلها لمستشفى بني سويف العام.



وبسؤال شقيقها " مصطفى. ت. ع " 21 عاما، طالب، ومقيم بذات العنوان، قرر أنه أثناء وجوده بالمنزل أخبرته شقيقته المصابة بشعورها بحالة إعياء شديد، نتيجة تناولها مبيد حشري زراعي " توكسافين سم فئران "، ونقلت على إثرها للمستشفى، ولم يبرر سببًا لذلك، ولم يتهم أحد، ونفي الشبهه الجنائية.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، واستكمال الفحص، وتحرر المحضر رقم 7937 إداري مركز شرطة ببا.