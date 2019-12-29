4 شركات تفوز بأول مزايدة عالمية للبحث عن البترول بالبحر الأحمر

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية نتیجة أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر التي طرحتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول في مارس الماضي حيث فازت شركة شيفرون الأمریكیة بالقطاع رقم 1 بالمزايدة، وفازت شركة شل الهولندية بالقطاع رقم 3، كما فاز تحالف شركتي شل ومبادلة الإماراتية بالقطاع رقم 4، بإجمالي مساحة بحث حوالى عشرة آلاف كيلومتر مربع وبحجم استثمارات حدها الأدنى 326 ملیون دولار ترتفع إلى عدة مليارات دولار في مراحل التنمية في حالة تحقيق الاكتشافات.



وأكد الملا أن بدء مصر لأول مرة في عمليات استغلال الثروات البترولية في مياهها الاقتصادية بالبحر الأحمر، ويأتي نتيجة توافر إرادة سياسية قوية ودعم كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الاتجاه والذي تجسد في توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربیة السعودیة بما أتاح لقطاع البترول طرح أول مزايدة عالمية في منطقة البحر الأحمر.



وأوضح الوزير أن فوز شركات تعد من كبرى الشركات العالمية في مجال البترول يشكل مؤشرًا إيجابيًا ومهما على مناخ الاستثمار الجاذب في مصر خاصة وأن تلك الشركات تمتلك أحدث التقنيات العالمية والخبرات المتراكمة للعمل في المناطق البكر مثل البحر الأحمر والتي بها العديد من التحديات مثل عمق المياه وضخامة حجم الاستثمارات اللازمة للبحث والاستكشاف والتنمية في المراحل التالية وعدم توافر تسهيلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن حرص شركة شيفرون وهي من كبرى الشركات العالمية التي تمتلك خبرات متقدمة وفوزها بمنطقة يعد مؤشرا جيدا بالإضافة إلى فوز شركة شل بمنطقتين بما يؤكد استمرارها في التوسع في حجم استثماراتها بقطاع البترول ويساهم في زيادة فرص نجاحها خاصة وإنها من الشركات العالمية المصنفة للعمل في المياه العميقة.



وأشار الملا إلى أن هذه النتائج بالنسبة للمزايدة الأولى بمنطقة البحر الأحمر تعد نتائج الایجابیة في هذه المرحلة، وأنها ستشهد إقبالا أكبر من الشركات العالمیة بعد التوصل إلى تلك النتائج الایجابیة.