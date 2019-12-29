تركيا: لن نخرج من إدلب

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأحد، أن بلاده لن تخلى بأي شكل من الأشكال نقاط المراقبة الـ 12 في منطقة خفض التصعيد بإدلب، شمال غرب سوريا.



جاء هذا خلال اجتماع عقده الوزير مع قادة الوحدات التركية المتمركزة على حدود سورية، بحضور قيادات الجيش، على خلفية التطورات في إدلب.



وقال أكار نقلا عن وسائل إعلامية تركية: "لن نخلي بأي شكل من الأشكال نقاط المراقبة الـ12 التي تقوم بمهامها بشجاعة لضمان وقف إطلاق النار في إدلب، ولن نخرج من هناك"، موضحًا أن "نقاط المراقبة التركية في المنطقة، لديها التعليمات اللازمة وسترد دون تردد في حال تعرضها لأي هجوم أو تحرش".