تشييع ٥ من ضحايا حادث بورسعيد

شيّع أهالي دمياط، صباح اليوم الأحد، جنازات 5 مواطنين من ضحايا حادث بورسعيد الذي وقع أمس السبت، نتيجة تصادم بين سيارتي نقل مقطورة وأتوبيس بطريق "بورسعيد - دمياط"، أسفر عن مصرع 22 شخصًا وإصابة 7 آخرين.



من الضحايا الذين شيعت جنازاتهم: صابرين أحمد رزق، وهند على البشار سعد، ونسرين السيد العزبي.



كما توجد ''سماسم أحمد عطية''، لم يتوصل إليها أحد من أقاربها حتى الآن لاستلام جثمانها، وما زال أهالي دمياط فى انتظار باقي الجثامين لتشييع جنازاتهم.



ووقع حادث التصادم بين سيارتي نقل مقطورة وأتوبيس بطريق "بورسعيد - دمياط"، ما أسفر عن مصرع 22 شخصًا وإصابة 7 آخرين.



وانتقل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، إلى موقع الحادث، وكلف بسرعة نقل المصابين والجثث إلى مستشفيات السلام والتضامن، موجهًا بسرعة توفير الخدمات الطبية للمصابين، واستخراج تصاريح الدفن للمتوفين.

