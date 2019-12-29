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حوادث

حركة المرور.. كثافات عالية بمحاور وميادين القاهرة الكبرى

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:28 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام محفوظ
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شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، والطلاب إلى مدارسهم، وسط انتشار الخدمات المعينة على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.

وشهد الطريق الدائري بمنطقة المرج القادم من الزراعي ومتجه إلى نفق السلام، وكذلك الطريق الدائري القادم من المنيب للأوتوستراد ومناطق التجمع حيث كانت الأحجام من أعلى مناطق البساتين حتى منزل الأوتوستراد، وفي مدينة أكتوبر كانت حركة السير بطيئة نسبيا أعلى محور ٢٦ يوليو اتجاه ميدان لبنان ويفضل سلوك محور روض الفرج.

وفي القاهرة، كانت كثافات مرورية أعلى كوبري الحدائق القادم من الزاوية والحدائق ومتجه إلى الفنجري، ويفضل سلوك المسطح الأرضي وكذلك شارع مصر والسودان أفضل حالًا، كما تباطأت حركة المركبات أعلى كوبري أكتوبر القادم من مدينة نصر ومصر الجديدة ومتجه إلى وسط البلد، حيث ظهرت الكثافات أعلى منطقة الوصلة المعلقة ويفضل سلوك نفق الأزهر أو كوبري أكتوبر من غمرة.

أيضا كانت هناك أحجام مرورية بمنطقة الفسطاس نتيجة إنشاء كوبري في هذه المنطقة للمتجه إلى مناطق السيدة عائشة، كما انتظمت حركة السير أعلى محور الأوتوستراد ويفضل سلوكه بدلًا من محور كورنيش النيل.

وفي الجيزة، شهد محور صفط اللبن كثافات مرورية للقادم من الدائري ومتجه إلى منزل جامعة القاهرة، ويفضل سلوك منزل أحمد عرابي، وكذلك شارع السودان خاصة أمام محطة مترو جامعة القاهرة، وتم نشر الخدمات المرورية لتنظيم حركة السير وسحب أي كثافات بالطريق.

وتهيب الإدارة العامة لمرور المواطنين، باتباع تعليمات وآداب المرور حفاظًا على سلامة الجميع.

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