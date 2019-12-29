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اقتصاد

تابعة لـ"هيرميس" تستحوذ على حصة الأغلبية في "Option Travel"

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:15 ص
هيرميس
هيرميس
أكرم عمران
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أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن قيام شركة GEMS Egypt for Education Services التي تم تأسيسها بمقتضى الشراكة بين مؤسسة Education GEMS العالمية وصندوق التعليم المصري الذي يديره قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، بالاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة Option Travel المصرية الرائدة في قطاع خدمات النقل الخاص.

وتأتي الصفقة في إطار الاستراتيجية التي تتبعها منصة التعليم المصري وتتمحور حول توفير باقة متكاملة من الخدمات التعليمية فائقة الجودة في السوق المصري، حيث تضمنت الصفقة زيادة رأس مال شركة Option Travel للتوسع بالعمليات والأنشطة الأساسية للشركة بالإضافة إلى إطلاق أول خدمة متخصصة في نقل الطلاب في مصر، وذلك لخدمة المدارس التابعة للمنصة وغيرها من المدارس الأخرى.

وفي هذا السياق، أوضح محمد كامل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Option Travel، أن استثمار منصة التعليم المصري في الشركة يؤكد ثقتها في المقومات الواعدة التي يحظى بها قطاع النقل الخاص المصري، كما أنه يعكس إيمان المنصة بالمكانة المتميزة التي تتمتع بها الشركة في سوق خدمات النقل الخاص.

وأعرب كامل عن بالغ اعتزازه بالصفقة، والتي ستثمر عن التوسع بالعمليات والأنشطة الأساسية للشركة بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل خدمة متخصصة لنقل الطلاب.

وتعد Option Travel واحدة من أبرز الشركات الرائدة في خدمات النقل الخاص في مصر، حيث تعمل منذ 12 عامًا على توفير حلول النقل فائقة الجودة للشركات العاملة في الساحة المصرية من خلال أسطول يضم أكثر من 400 مركبة موزعة بين الحافلات وسيارات الليموزين، إلى جانب مجموعة من مراكز الخدمة ومواقف للسيارات بمختلف أنحاء القاهرة الكبرى.

وتعد صفقة الاستحواذ على Option Travel ثالث استثمارات منصة التعليم المصري، حيث تأتي بعد قيامها بالاستحواذ على أربعة مدارس في مدينتي الرحاب ومدينتي منذ مطلع العام الجاري، إلى جانب إطلاق عمليات التطوير والبناء لمدرسة دولية خامسة بمدينة الرحاب في أغسطس الماضي، مما أثمر عن وصول إجمالي السعة الاستيعابية للمدارس التابعة إلى 10 آلاف طالب تقريبًا.

ومن جانبه أوضح كريم موسى، رئيس قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، أن الصفقة تمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية التي تتبعها المنصة بهدف تعزيز التكامل بين جميع أنشطتها وخدماتها، وخطوة هامة نحو تأسيس كيانًا رائدًا في تقديم باقة متكاملة من خدمات التعليم المدرسي فائقة الجودة.

وبصفته المؤسس والمساهم الرئيسي بشركة Option Travel، من المقرر أن يستمر محمد كامل في منصبه كرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة ومواصلة تولي إدارة الشركة.

وسيتم تقديم الدعم والمساندة لكامل من جانب فريق العمل بالمنصة وشركة خدمات نقل الطلاب School Transport Services (STS) التابعة لمؤسسة GEMS Education، والتي تعد أكبر مزود لخدمات نقل الطلاب في دولة الإمارات العربية، حيث تقوم بنقل 08 ألف طالب يوميًا من خلال أسطول حافلات يضم 2600 حافلة تقريبًا.

وفي سياق متصل، أكد أحمد همام المدير بقطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، أن هناك عدة عوامل تدعم المنصة في إطلاق أول خدمة متخصصة لنقل الطلاب في مصر، وأبرزها المزيج الفريد الذي تتمتع به شركة Option Travel من مقومات النمو الواعدة، وامتثال الشركة للمعايير الدولية وقدرات الإدارة المميزة بقيادة محمد كامل إلى جانب الخبرات العالمية والنماذج الناجحة لشركة STS بالمنطقة.

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