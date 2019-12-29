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منوعات

1.2 تريليون دولار زيادة بثروات «أغنياء الأرض»

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:14 ص
أغنياء العالم
أغنياء العالم
وكالات
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قفزت ثروات أغنى 500 شخص في العالم، نحو 1.2 ترليون دولار، فيما انضم ملياردير فرنسي لأغنى شخصين بعد أن تجاوزت ثروته 100 مليار دولار.

وفي تقرير عن مليارديرات العالم، أفادت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، بأنّ إجمالي ثروات أغنى 500 شخص في العالم خلال العام الجاري ارتفعت نحو 25% إلى 5.9 تريليون دولار.

وأشارت إلى أنّ "الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، نجح بزيادة ثروته حوالي 36.5 مليار دولار العام الجاري، ليصبح ثالث أغنى رجل في العالم بعد أن تجاوزت أمواله 100 مليار دولار.

وقالت الوكالة، إنّ "ثروة 52 مليارديرًا فقط من هؤلاء سجلت تراجعًا في 2019، بمن فيهم أغنى رجل في العالم وهو رئيس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، جيف بيزوس، الذي هبطت ثروته حوالي 9 مليارات دولار نتيجة المبلغ الضخم الذي دفعه ضمن تسوية مع طليقته".

وأضافت: "رغم الانخفاض، إلا أن جيف احتفظ بمركزه كأغنى رجل في العالم، وذلك بعد أن قفزت أسهم شركته بشكل كبير نتيجة المبيعات الضخمة خلال موسم الأعياد الحالي".

وذكرت "بلومبيرج"، أنّ 172 مليارديرًا أميركيًا سجلوا ارتفاعًا في ثرواتهم بنحو 500 مليار دولار، بمن فيهم مؤسس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، الذي زادت ثروته نحو 27.3 مليار دولار.

كذلك زادت ثروة مؤسس شركة مايكروسوف، بيل جيتس، بحوالي 22.7 مليار دولار.

وأشارت إلى أنّ "عدد المليارديرات في الصين واصل ارتفاعه ليصل إلى 54 مليارديرًا لتصبح ثاني دولة بعدد الملياديرات بعد الولايات المتحدة"، مضيفة أنّ "ثروة مؤسس شركة التكييف الأكبر في الصين وهي زيانجيان قفزت نحو 79% لتصل إلى 23.3 مليار دولار".

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