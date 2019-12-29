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الأحد 29 ديسمبر 2019 الموافق 03 جمادى الأولى 1441
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اقتصاد

استقرار سعر صرف الدولار

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:59 ص
الدولار
الدولار
راندا التوني
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سجل متوسط سعر الدولار، اليوم، 15.97 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، وفقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري.

كما سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري، فيما سجل السعر ببنك مصر 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، وسجل السعر ببنك القاهرة، 15.99 جنيه للشراء و6.09 جنيه للبيع.

وسجل السعر بالبنك التجاري الدولي 15.88 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع، وسجل بالبنك العربي الأفريقي 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

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