اليوم.. الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية

تعقد اليوم الأحد، غرفة شركات السياحة جمعيتها العمومية العادية برئاسة حسام الشاعر، لإقرار الموازنة والحساب الختامى عن العام المالى 2018- 2019 وعرض نشاط الغرفة عن العام الجارى وكذلك ميزانية صندوق الزمالة لعام ٢٠١٩ ومناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ ٢٠٢٠.



ومن المقرر أن تناقش عمومية الغرف السياحية غدا، قضية بطلان انتخابات الغرف السياحية بعد صدور حكم قبل أيام بإلغاء قرار وزيرة السياحة السابقة بالدعوة إلى الانتخابات وما ترتب عليها من آثار وبالتالى بطلان انتخابات الغرف السياحية الخمسة ومنها غرفة الشركات، ورغم أن الحكم يخص دعوى تخص غرفة الفنادق والخلاف على مقعد وحيد بالغرفة وهو مقعد الملاك والمديرين، لكنه يمس نزاهة العملية الانتخابية بالغرف كلها.



يذكر أن مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، انتهى رسميا من التقرير السنوي لعرضه على الجمعية العمومية للغرفة حول نشاط المجلس في مجال التدريب، وأكدت الغرفة في تقريرها أن القطاع بحاجة ماسة لرفع كفاءة جميع العاملين به لفتح آفاق وفرص جديدة أمام شركات السياحة وموظفيها، مؤكدة أن المجلس برئاسة حسام الشاعر رئيس الغرفة بدأ ومن خلال لجنة التدريب بالغرفة إعداد برامج تدريبية بدأت من قمة الهرم الوظيفي وليس العكس.