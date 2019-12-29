انطلاق المرحلة الثامنة من عملية "إرادة النصر" بالعراق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم الأحد، انطلاق المرحلة الثامنة من عملية "إرادة النصر"؛ لتطهير المحافظات من خلايا الإرهابية.



وقال نائب قائد العمليات، الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية: "إنه بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت المرحلة الثامنة من عملية "إرادة النصر" من خمسة محاور".



وبين أن المحور الأول كان لقيادة عمليات نينوى، فيما كان المحور الثاني لقيادة عمليات الجزيرة، والمحور الثالث لقيادة عمليات صلاح الدين والمحور الرابع لقيادة عمليات ديالى والمحور الخامس للمقر المتقدم في كركوك.



وأشار إلى أن هذه العمليات تستهدف تطهير المناطق والقرى وإلقاء القبض على المطلوبين وتجفيف بقايا الإرهاب وإدامة الاستقرار والأمن، ضمن القواطع التي ستشملها هذه المرحلة وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة.



وأكد أن القوات الأمنية ستبقى العين الساهرة واليد الضاربة على رأس الإرهاب، داعيا جميع وسائل الإعلام الى التنسيق مع خلية الإعلام الأمني لتنظيم الزيارات والتغطيات الميدانية واستلام التصريحات والأخبار والتفاصيل الخاصة بمسار العمليات للمحاور كافة في هذه العملية الكبيرة.