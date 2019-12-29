بـ25 مليون جنيه.. إنهاء 99% من المحطة الوسيطة بالقليوبية

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة ونجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة مستجدات الأعمال بالمحطة الوسيطة والمزمع افتتاحها قريبا.



وأكد المحافظ، أنه تم الانتهاء من ٩٩% منها على مساحة ٢ فدان بتكلفة 25.5 مليون جنيه تقريبا، وتنقل 2000م مكب يوميا من القمامة وتستوعب تخزين يوميا 25 ألف متر مكعب، مشيرا إلى أنه يوجد مقترح باستغلال المحطة في فرز المخلفات وكبسها قبل نقلها، مما يخفض عدد النقلات ويوفر الجهد والتكاليف ويتيح لها إعادة تدوير المخلفات.



ولفت إلى أن المحطة سوف تخدم أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة في تطوير أعمال منظومة النظافة، كما توفر الوقت والجهد والوقود وتساعد في رفع مستوى النظافة بشبرا الخيمة والقليوبية كلها.



ووجه الهجان، بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق المؤدية للمحطة، لسرعة افتتاحها للقضاء على مشكلة تراكم القمامة بشبرا الخيمة.