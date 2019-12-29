زعيم كوريا الشمالية يستعد لـ«ساعة الصفر»

جمع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، القادة الرئيسيين لحزب العمال «الحاكم»، وذلك قبل انقضاء مهلة كان قد منحها لواشنطن، على ما أفادت، الأحد، وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية.



والجلسة العامة للحزب التي افتُتحت السبت جاءت بعدما أطلقت بيونغ يانغ سلسلة من التصريحات الحادة في الأسابيع الأخيرة، ووجهت إنذارا لواشنطن تنتهي مهلته آخر أيام العام الحالي لتقديم عرض جديد في المفاوضات المتعثرة بشأن برامجها للتسلح، متوعدة بتقديم "هدية عيد الميلاد" مليئة بالتهديدات.



وترأس كيم، اجتماع الحزب الذي تباحث بشأن "موقف شفاف ومستقل ومناهض للإمبريالية"، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.



وأضافت الوكالة، أن حزب العمال سيناقش أيضا "قضايا مهمة تتعلق ببناء الدولة والدفاع الوطني".



وقد تعلن بيونج يانج، خلال هذا الاجتماع عن "تغيير سياسي مهم" مقارنة بنهجها السابق تجاه الولايات المتحدة، حسب ما قال هونغ مين، الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني، ومقره سيول.



وتأتي هذه الجلسة العامة للحزب، بعدما كان كيم ترأس الأسبوع الماضي اجتماعا موسعا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم.



وكانت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية ذكرت، الأحد الماضي، أنّ كيم "قدّم تحليلا موجزا حول الوضع الداخلي والخارجي المعقد، لتعزيز القوات المسلحة الشاملة للبلاد".



وأوضحت أن كيم "القائد الأعلى أشار بالتفصيل إلى الاتجاه والسبل الواجب الحفاظ عليها" لتعزيز القوات المسلحة.