المطارات جاهزة لاستقبال وفود عيد الكريسماس

طالب الطيار محمد عنبة وزير الطيران المدني كافة المطارات الرئيسية والسياحية، بضرورة الاستعداد لموسم عيد الميلاد، حيث تشهد هذه الفترة كثافة في عدد الرحلات، وهذا الأمر يعتبر تحديًا قويًا لمنظومة الطيران المدني والعاملين بها.



كما طالب "عنبه" جميع العاملين بالمطارات، بحسن استقبال الوفود السياحية، والعمل على تذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي من المحتمل أن تواجه الركاب، وسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول.



أكد "عنبة" أن إرضاء المسافرين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، يأتي على قمة الأولويات، للوصول إلى أعلى درجات التميز في الخدمة المقدمة، بهدف الخروج بالصورة المشرفة التي تليق بالمطار.