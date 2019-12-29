"طعن جماعى" لتجمع يهودى فى نيويورك

أصيب عدة أشخاص في هجوم بالسلاح الأبيض استهدف منزل حاخام يهودي، فجر اليوم الأحد، قرب نيويورك، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المجلس اليهودي الأرثوذكسي للشؤون العامة.



وقال المجلس في تغريدة على "تويتر": "ورد اتصال يفيد عن عملية طعن جماعية داخل منزل حاخام حاسيدي"، مضيفًا: "تم نقل خمسة أشخاص أصيبوا بالطعن إلى مستشفيات محلية وجميعهم يهود حاسيديون".



وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة مقاطع مصورة تظهر حادثة الطعن التي وقعت في حي فوشاي.



وأكد المسؤول في منظمة "شاباد" اليهودية موتي سيليجسون صحة هذه الفيديوهات، مشيرًا إلى أن المصلين من طائفة هاسيديم اليهودية، كانوا قد تجمعوا في البيت الذي يقع قرب كنيس للاحتفال بعيد "حانوكا".



وأشار شهود عيان إلى أن أحد المصابين تلقى طعنة قوية في صدره.



وقال موقع "فوس أيز نايز"، إن رجلًا من ذوي البشرة السمراء دخل البيت وأخرج منجلا ثم أزال غطائه وبدأ يطعن الناس.



وبحسب شهود عيان فإن الجاني فرّ من موقع الهجوم مستخدمًا سيارة فضية اللون.



وأعلنت شرطة نيويورك اعتقال شخص يشتبه في وقوفه وراء الهجوم.



يذكر أن حانوكا أو "عيد الأنوار"، مناسبة يحتفل بها اليهود لمدة ثمانية أيام. يتراوح موعده حسب التقويم الميلادي بين الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر والأسبوع الأخير من ديسمبر.