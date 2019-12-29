"شعراوى": لقاء المحافظين يستهدف انطلاقة جديدة نحو مشروعات التنمية

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الاجتماع المنعقد اليوم الأحد، بالمحافظين في الأقصر، يستهدف إحداث انطلاقة كبيرة في الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروعات التي تم تحديدها، وذلك على أرض الواقع بالقرى المستهدفة، ضمن مبادرة حياة كريمة.



جدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" تأتي استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكاتف الحكومة والمجتمع المدني لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا وبما يساهم في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني هذه القري، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة حوالي ٤.٢ مليار جنيه.



وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بقيام وزارة التنمية المحلية بالإشراف على المبادرة والتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية، وقامت الوزارة بالانتهاء من إنشاء وحدة مركزية خاصة بالمبادرة وعرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء، حيث ستتولى تلك الوحدة الإشراف على تنفيذ المبادرة، والمتابعة الفنية وإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية حول سير العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة على المستوى المركزي وفي المحافظات.