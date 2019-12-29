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محافظات

وزير التنمية المحلية يلتقى 6 محافظين بالأقصر

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:37 ص
اللواء محمود شعراوي،
اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
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يقوم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غدًا الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩، بزيارة إلي محافظة الأقصر لعقد ورشة عمل موسعة على مدار اليوم، بحضور كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا.

كما يحضر الورشة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، ورؤساء الأجهزة التنفيذية لهيئات الأبنية التعليمية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة، فضلًا عن فرق وحدات إدارة مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات المستهدفة.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن الورشة تستهدف الوقوف على الموقف التمويلي والتخطيطي والتنفيذي لمشروعات المبادرة في المحافظات الستة التي تتضمن حوالي ١٢١ قرية من إجمالي ١٤٣ قرية مستهدفة في المرحلة الأولى.

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