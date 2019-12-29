طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال الوفود السياحية

يواصل مطار القاهرة الدولى استقبال الوفود السياحية الأجنبية القادمة من مختلف دول العالم، قادمين على متن رحلات طائرات شركات الطيران الوطنية والأجنبية، تزامنا مع قرب الاحتفال بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد، لحرص آلاف الوفود الأجنبية على قضاء تلك المناسبات بالمدن السياحية والحضارية المصرية.



وأعلنت سلطات شركة ميناء القاهرة الجوى حالة الطوارىء والاستنفار القصوى، استعدادا لتلك المناسبات والتى تشهد كثافة ركابية وجوية هائلة خلال تلك الفترة، حيث تم زيادة أعداد أفراد العلاقات العامة بمبانى المطار الثلاثة بالتنسيق مع الجهات المعاونة وقطاع الدعاية والإعلام بشركة مصر للطيران، والذين قاموا باستقبال الوفود الأجنبية عبر توزيع هدايا تذكارية على الركاب فى جو احتفالى بهيج، مما كان له أثر إيجابى وسعادة بالغة لدى الوفود السياحية الوافدة إلى القاهرة.



كما قامت شركة الميناء بتعليق الزينات والشاشات المضيئة بالاحتفالات، وتركيب نماذج لسيارة "سانتا كلوز" وشجرة عيد الميلاد وبابا نويل بكافة صالات الوصول والسفر والطرق المؤدية إلى مطار القاهرة الدولى.



وفى نفس السياق، أعلنت السلطات الأمنية بشرطة ميناء القاهرة الجوى، حالة الاستنفار والطوارىء القصوى استعدادا لتلك المناسبات، حيث أصدر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة تعليماته المشددة بنشر الخدمات من كافة الإدارات العاملة بالمطار، لتقديم كافة التسهيلات للوفود الركابية بمرحلتى السفر والوصول، بالإضافة إلى المودعين بجميع صالات ومبانى المطار، والعمل على تذليل كافة العقبات والتنسيق مع شركات السياحة لتقديم أفضل العروض الترويجية السياحية للوفود القادمة إلى القاهرة للاحتفال بأعياد الكريسماس.