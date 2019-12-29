مبنى 2 بمطار القاهرة يستقبل 155 رحلة دولية.. اليوم

صرح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، بأن مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي والمخصص لرحلات شركات الطيران العربية والإفريقية والعالمية، سيشهد وصول وسفر 155 رحلة جوية دولية طوال اليوم الأحد، لنقل 17 ألف راكب من مختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول؛ تزامنًا مع قرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والاحتياطية المتبعة خلال تلك المواسم.



وأضاف المصدر، أن سلطات مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، أعلنت حالة الطوارئ والاستنفار القصوى؛ استعدادًا لقرب الاحتفال بأعياد الكريسماس والتي تشهد كثافة جوية وركابية هائلة خلال تلك المناسبات، حيث تم التنسيق مع مسئولي الجهات الأمنية والمعاونة لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للوفود الركابية والسياحية خلال تلك الأيام.